Общество 25.01.2026 в 14:02

Школьники Улан-Удэ вернутся за парты

Лютые морозы отступили
Текст: Карина Перова
Школьники Улан-Удэ вернутся за парты
Фото: архив «Номер один»

Школьники Улан-Удэ вернутся за парты после недельной дистанционки. Напомним, дети не учились очно из-за затянувшихся лютых морозов.

В эти дни температура опускалась ниже 40 градусов.

Как отметили в комитете по образованию администрации города, завтра, 26 января, учебный процесс продолжится в очном формате. По данным Бурятского гидрометцентра, ночью минимальная температура составит -26 градусов.

25.01.2026 в 14:02
