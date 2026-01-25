Школьники Улан-Удэ вернутся за парты после недельной дистанционки. Напомним, дети не учились очно из-за затянувшихся лютых морозов.

В эти дни температура опускалась ниже 40 градусов.

Как отметили в комитете по образованию администрации города, завтра, 26 января, учебный процесс продолжится в очном формате. По данным Бурятского гидрометцентра, ночью минимальная температура составит -26 градусов.