Общество 25.01.2026 в 15:51

В Бурятии сложилась критическая ситуация с износом электрических сетей

Энергетики просят в долг 30 миллиардов рублей, чтобы избежать банкротства
Текст: Иван Иванов
В Бурятии сложилась критическая ситуация с износом электрических сетей
Фото: архив «Номер один»

ПАО «Россети Сибирь» объявило четыре аукциона на право заключения соглашений об открытии возобновляемых кредитных линий общим лимитом 30 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на портал госзакупок.

Кредиты направят на финансирование деятельности, включая ремонт, реконструкцию, строительство энергообъектов и погашение обязательств. Договора намерены заключить на 60 месяцев. Процентная ставка будет определена по каждому траншу и не превысит ключевую ставку Банка России, увеличенную на годовые проценты.

13 марта 2025 г. ТАСС сообщал, что «Россети Сибирь» вынуждены приостановить инвестиционные мероприятия прошлого года из‑за недостаточного уровня тарифов и невозможности привлечь внешнее финансирование. В компании заявили, что она находится в преддефолтном состоянии, что делает риск невыполнения обязательств, особенно по привлеченному кредиту, очень высоким.

Особо критическая ситуация сложилась в Красноярском и Забайкальском краях, республиках Хакасия и Бурятия. Это связано с тем, что региональные тарифные органы не учитывают реальные затраты сетевых организаций, связанные с модернизацией оборудования с износом около 80%, увеличением энергопотребления, а также выполнением обязательств по кредитам и льготному техприсоединению. В то же время растут стоимость оборудования, материалов, работ, а также расходы на персонал и обслуживание долга, что существенно ухудшает финансовое положение.

Государство могло бы помочь снизить остроту проблемы в Бурятии, но у него сейчас совершенно другие приоритеты.

электросети

