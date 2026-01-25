В УФСИН по Бурятии шутят лучше всех в России

Вчера, 24 января, в Сочи состоялся VII Кубок КВН ФСИН России в рамках фестиваля «КиВиН – 2026». В финале мероприятия участвовали 12 команд, в том числе из Бурятии.

От нашей республики выступала команда «03-поД НАДзорОм». Примечательно, что для них это был дебют.

В результате бурятские юмористы стали открытием этого года и обладателями Гран-при. Сотрудники уголовно-исполнительной системы завоевали симпатии публики и жюри своей яркой игрой и профессионализмом.