26.01.2026 в 09:30

В заповеднике Бурятии в фотоловушку попался замаскированный заяц

Его белая шубка идеально слилась со снежным покровом
Текст: Елена Кокорина
В заповеднике Бурятии в фотоловушку попался замаскированный заяц

Видите зайца на фото? А он есть! В Забайкальском нацпарке Бурятии в кадр фотоловушки попался заяц-беляк, который благодаря своей белоснежной шубке буквально слился со снегом.

- У зайца-беляка, в отличие от других видов зайцев, хвостик круглый, словно маленький помпон. А если посмотреть кадры с фотоловушки, кажется, что сегодня и сам герой решил стать шариком. Причём идеально замаскированным под снежный пейзаж Забайкальского нацпарка. Заяц-беляк заглянул к нам не случайно. Эти пушистые гости регулярно приходят на солонцы, чтобы восполнить запасы соли в организме. В дикой природе это важный и необходимый «витамин», без которого не обойтись, - написали в ТГ-канале «Заповедное Подлеморье».

Фото: «Заповедное Подлеморье»

