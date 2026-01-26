С лётчика, посадившего неисправный самолёт, потребовали гигантский штраф

Пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Белов прокомментировал требования выплатить 119 миллионов рублей за посадку самолёта в поле. Об этом он рассказал корреспонденту Ura.Ru, комментируя информацию о предъявленном ему иске. В судебном иске указано, что ему требуют признать свою ошибку и выплатить указанную сумму.«Мне сообщили, что у меня есть возможность заплатить всю сумму. Впрочем, это кажется циничным — даже моя машина уже арестована. Предлагают признать свою вину, чтобы избежать большего количества неприятностей. За пассажира подана жалоба, которую ему предложили подписать. Пытаются сделать всё возможное, чтобы поставить экипаж в затруднительное положение», - заявил Белов.Напомним, 12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области из-за отказа гидросистемы и нехватки топлива. Решение о посадке в поле принял командир корабля Белов. После поступили заявления от Восточного межрегионального управления Следственного комитета по транспорту, что техническая неисправность самолёта не мешала его посадке в Омске. В отношении Белова был подан иск на 119 миллионов рублей для возмещения ущерба. Между тем, «Уральские авиалинии» уже получили страховую выплату около 1,3 миллиарда рублей.