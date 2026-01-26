Общество 26.01.2026 в 09:48

В Бурятии «черный» лесоруб пытался обхитрить государство

Он продал машину, на которой вывозил незаконно добытую древесину
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии перед судом предстал очередной «черный» лесоруб. Мужчина, не имея соответствующих разрешительных документов, с помощью бензопилы свалил три сырорастущих сосны и распилил их на чурки и бревна.

Незаконно добытую древесину он привез к месту проживания на своем автомобиле. Во время следствия подсудимый возместил причинённый ущерб лесному фонду РФ, однако успел продать машину, на которой вывез дрова.

«В соответствии с приговором суда должник был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, и назначением ему наказания в виде штрафа в размере 1 млн. рублей, а также конфискацией денежной суммы в размере 350 тыс. рублей, соответствующей размеру денежных средств, полученных им за продажу автомобиля», - отметили в УФССП по Бурятии.

Он полностью погасил задолженность после возбуждения исполнительного производства. Деньги перечислили в доход государства.

 

Следующая новость
