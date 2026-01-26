Общество 26.01.2026 в 10:43

Рак груди не пощадил жительницу Бурятии

Страшный недуг вернулся к женщине спустя шесть лет
Текст: Карина Перова
Рак груди не пощадил жительницу Бурятии
Фото: freepik.com

В Бурятском онкологическом диспансере борются за жизнь женщины с тяжелым раком груди с метастазами. Недуг вернулся и обострился спустя шесть лет после ремиссии.

Осенью 2019 года пациентка после удаления правой молочной железы, лучевой и химиотерапии победила рак второй стадии. Она подала на инвалидность, однако ей отказали. Поэтому женщина подумала, что уже выздоровела, забыв все рекомендации врачей.

Ее закружил бытовой вихрь: дети, муж, работа. Из-за кучи забот не было времени на себя. Шесть лет она не обращалась к медикам, игнорировала звонки из больницы. В октябре 2025 года заметила новое образование – на том же месте.

А в январе 2026 года состояние сильно ухудшилось. Пациентка похудела, не могла ходить – не хватало сил, а еда выходила обратно. Только тогда она вызвала «скорую».

«Консилиум из шести врачей долго обсуждал тактику дальнейшего лечения. В день консилиума женщину сразу же госпитализировали в паллиативное отделение онкодиспансера. Мы стабилизируем состояние, снимем интоксикацию организма. Будем бороться за каждый день жизни», - прокомментировали в медучреждении.

рак груди онкология

Рак груди не пощадил жительницу Бурятии
26.01.2026 в 10:43
