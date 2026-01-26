Общество 26.01.2026 в 11:13

Власти Улан-Удэ бросили ИИ на борьбу с земельными нарушениями

Этот проект уже высоко оценили в Аналитическом центре при правительстве России
Текст: Петр Санжиев
Власти Улан-Удэ бросили ИИ на борьбу с земельными нарушениями
Фото: Номер один

Администрация Улан-Удэ получила диплом финалиста престижного конкурса «Проектный Олимп», проводимого данным Аналитическим центром. Столица Бурятии участвовала в номинации «Лучший проект с использованием искусственного интеллекта». Город представил разработку, которая значительно облегчает выявление нарушений в сфере использования земли.

В Улан-Удэ есть 76 тыс. участков. Из них порядка 45 тыс. – участки под ИЖС, по которым отмечаются многочисленные жалобы, нарушения. В основном, речь идет о нарушениях прав различных лиц, а также норм безопасности.

«Пилотный проект» с использованием ИИ муниципалитет начал весной прошлого года. Тогда, получив разрешение на то, чтобы в условиях СВО поднять в воздух беспилотник, специалисты провели съемку двух зон города – Машзавода и Комушки. Было охвачено около 400 земельных участков.

В итоге ИИ выяснил, что примерно 10 процентов участков имеют те или иные нарушения. В мэрии признают, что получить разрешение на полет дрона было сложно. К тому же, как отметил Вадим Имидеев, заместитель мэра города, использовать беспилотник для съемки – дорого. Поэтому решено купить фото у федеральная структур. «Федералы» не так давно провели съемку города с вертолета. Сделка по покупке ожидается в первом квартале текущего года.

Разумеется, ИИ пришлось учить, совершенствовать, работать над ошибками, которые допускал искусственный интеллект в начале работы. Ошибки ИИ удалось снизить до долей процента.

Данный проект бурятская столица ведет первой в России. Конечная цель – чтобы жители Улан-Удэ могли потом без проблем ознакомиться с информацией о своем земельном участке, узнать есть ли нарушения. Результат «земельной» работы ИИ граждане смогут увидеть в «Личном кабинете плательщика» – такую вкладку в марте обещают ввести на официальном сайте города. Правда, только к концу года. Однако до этого на указанной вкладке гражданам можно будет узнать ситуацию по арендным платежам за аренду муниципальной квартиры, аренду земли, по неосновательному обогащению в отношении земли, занятой металлическим гаражом.

Теги
ИИ земля

