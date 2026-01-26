В автобусах Улан-Удэ усилили контроль за оплатой проезда. Регулярные проверки проводят сотрудники Комитета по транспорту и контрольно-ревизионная служба МУП «Городские маршруты». Помимо пассажиров, они следят за работой кондукторов.

Горожан просят оплачивать проезд с помощью стационарных терминалов, если к ним не успел подойти кондуктор. Штраф за безбилетный проезд сейчас составляет 1 тысячу рублей.

Причем санкции применяют не только к «безбилетникам», но и к тем, кто на момент проверки едет с просроченным проездным билетом, пользуется проездным, не имея на него право, или предъявляет использованный билет.

МУП «Городские маршруты» направляет собранные за оплату проезда средства на выплату заработной платы сотрудникам, обслуживание подвижного состава – ремонт, покупку запасных частей, расходных материалов, оборудования для автоматизации процесса ремонта, инструментария, оплаты ГСМ и прочего.

Ранее «Номер один» сообщал, что в городе проводят сплошные проверки в трамваях.