В Бурятии увековечат память экс-ректора ВСГИК профессора Сергея Никифорова

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения профессора Сергея Ивановича Никифорова. В честь юбилейной даты в Улан-Удэ пройдет ряд мероприятий.Оргкомитет под председательством министра культуры республики Соелмы Дагаевой был создан еще в прошлом году. Разработан план мероприятий. Значимым событием станет открытие 2 февраля мемориальной доски в честь экс-ректора.Авторами ее проекта являются Владимир Иванов, скульптор, художник, преподаватель ВСГИК, а также один талантливый студент четвертого курса - Алексей Рогозинский. Доска появится на входной группе основного учебного здания.Никифоров 22 года стоял во главе ВСГИК (по 1990 г.), при нем учебное заведение активно строилось. Среди мероприятий также расширенное заседание Ученого совета ВСГИК в центре "Феникс" , посвященное дате. Пройдет книжная выставка о жизни и деятельности Сергея Никифорова, ветерана Великой Отечественной войны. Подготовлен фильм и т. д.Мероприятия будут проходить в течение года. В честь экс-ректора в этом году учреждена стипендия его имени в 20 тыс. рублей. Вручать ее будут лучшим студентам старших курсов в трех номинациях раз в год, по итогам конкурса.