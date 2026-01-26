Общество 26.01.2026 в 12:52

Коммунальщики Улан-Удэ снова будут работать по ночам

Уборкой снега занимались днем из-за морозов
A- A+
Текст: Карина Перова
Коммунальщики Улан-Удэ снова будут работать по ночам
Фото: Комбинат по благоустройству

В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству вернулся к ночным сменам. В связи с долгожданным потеплением снегоуборочные работы снова будут проводиться в темное время суток.

Ночью спецтехника может работать без оглядки на транспортный поток. Специалистам не мешают припаркованные автомобили, улицы свободные, не создаются заторы и пробки.

Этой ночью грейдеры, снегопогрузчики, тракторы-щетки, уборщики работали на улицах Смолина, Ленина, Почтамтская, Ключевская, Тулаева, Пищевая, Ломоносова, Дундича, Вакарина.

«С раннего утра и днём сегодня продолжим убирать снег с дорог и тротуаров для комфорта горожан», - прокомментировали на предприятии.



Теги
КБУ уборка снега

Все новости

Гармонисты из Бурятии дали жару в Новосибирске
26.01.2026 в 13:34
Коммунальщики Улан-Удэ снова будут работать по ночам
26.01.2026 в 12:52
В Бурятии под лед ушел «японец» с двумя мужчинами
26.01.2026 в 12:36
В Бурятии увековечат память экс-ректора ВСГИК профессора Сергея Никифорова
26.01.2026 в 12:32
В автобусах Улан-Удэ усилили контроль за оплатой проезда
26.01.2026 в 12:25
В Бурятии многодетная семья чуть не погибла от перекалившейся печки
26.01.2026 в 12:23
На Байкале спасли сибирского «Хатико»
26.01.2026 в 12:15
Глава Бурятии представил достижения и планы республики
26.01.2026 в 12:01
В Улан-Удэ пенсионерка умерла после ДТП у кладбища
26.01.2026 в 11:58
В Бурятии погиб очень наглый вор электричества
26.01.2026 в 11:45
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Бурятии увековечат память экс-ректора ВСГИК профессора Сергея Никифорова
На здании ВУЗа, которым он руководил, откроют памятную доску
26.01.2026 в 12:32
В автобусах Улан-Удэ усилили контроль за оплатой проезда
Проверки проходят регулярно
26.01.2026 в 12:25
На Байкале спасли сибирского «Хатико»
Дорогую собаку, которую оставил участник спецоперации, пристроили в зоопарк
26.01.2026 в 12:15
Власти Улан-Удэ бросили ИИ на борьбу с земельными нарушениями
Этот проект уже высоко оценили в Аналитическом центре при правительстве России
26.01.2026 в 11:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru