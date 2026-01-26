Коммунальщики Улан-Удэ снова будут работать по ночам

В Улан-Удэ Комбинат по благоустройству вернулся к ночным сменам. В связи с долгожданным потеплением снегоуборочные работы снова будут проводиться в темное время суток.

Ночью спецтехника может работать без оглядки на транспортный поток. Специалистам не мешают припаркованные автомобили, улицы свободные, не создаются заторы и пробки.

Этой ночью грейдеры, снегопогрузчики, тракторы-щетки, уборщики работали на улицах Смолина, Ленина, Почтамтская, Ключевская, Тулаева, Пищевая, Ломоносова, Дундича, Вакарина.

«С раннего утра и днём сегодня продолжим убирать снег с дорог и тротуаров для комфорта горожан», - прокомментировали на предприятии.