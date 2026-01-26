Общество 26.01.2026 в 15:14

В вузе Бурятии новоиспеченным докторам наук выплачивают по полмиллиона

Ряд мер поддержки ввели в БГСХА
Текст: Карина Перова
В вузе Бурятии новоиспеченным докторам наук выплачивают по полмиллиона
Фото: правительство Бурятии

В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии ввели новые меры материального стимулирования для молодых ученых. О поддержке рассказал ректор вуза Бэликто Цыбиков.

В конце 2025 года ученый совет БГСХА принял решение, что после защиты кандидатской диссертации будет выплачиваться 250 тысяч рублей, за защиту докторской – 500 тысяч рублей. Для научных руководителей докторов наук предусмотрены выплаты в 200 тысяч рублей, кандидатов – в 100 тысяч рублей.

«За 2025 год профинансированы выплаты в сумме 11,8 млн рублей. Эти средства предусмотрены за счет внебюджетных средств академии без нагрузки на госбюджет», - подчеркнули в пресс-службе правительства Бурятии.

Кроме того, академия реализует свои меры поддержки для семей сотрудников:

  • 50 тыс. рублей – единовременная материальная помощь при рождении ребенка;

  • 20 тыс. рублей на приобретение детских товаров от профсоюза;

  • отпуск с сохранением зарплаты: 5 дней на свадьбу, 5 дней при рождении ребенка;

  • предоставление мест в детском саду при БГСХА – 2 детских сада «Панда»;

  • предоставление служебных квартир супругам-молодым преподавателям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Теги
БГСХА стимулирующие выплаты

