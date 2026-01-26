В вузе Бурятии новоиспеченным докторам наук выплачивают по полмиллиона

В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии ввели новые меры материального стимулирования для молодых ученых. О поддержке рассказал ректор вуза Бэликто Цыбиков.

В конце 2025 года ученый совет БГСХА принял решение, что после защиты кандидатской диссертации будет выплачиваться 250 тысяч рублей, за защиту докторской – 500 тысяч рублей. Для научных руководителей докторов наук предусмотрены выплаты в 200 тысяч рублей, кандидатов – в 100 тысяч рублей.

«За 2025 год профинансированы выплаты в сумме 11,8 млн рублей. Эти средства предусмотрены за счет внебюджетных средств академии без нагрузки на госбюджет», - подчеркнули в пресс-службе правительства Бурятии.

Кроме того, академия реализует свои меры поддержки для семей сотрудников: