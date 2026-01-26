В Бурятии родилась девочка весом меньше килограмма

В Республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ поделились статистикой родов за минувшую неделю (19–25 января).

Всего акушеры приняли 74 родов, в том числе 3 двойни. На свет появились 77 малышей – 37 мальчиков и 40 девочек. Самый насыщенный день пришелся на 20 января: 18 родов, 9 мальчиков, 10 девочек и 1 двойня.

Самый крупный младенец (мальчик) родился 19 января. Его вес и рост составили 4 830 г и 58 см соответственно. А самый крошечный ребенок (девочка) появился 20 января – 980 г, 33 см.