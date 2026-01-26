В Улан-Удэ «управляшку» заставили прочистить канализацию

В Улан-Удэ жильцы дома № 8 по улице Терешковой пожаловались в комитет муниципального контроля администрации города на бездействие своей управляющей организации.

Выяснилось, что ООО «ЭРСУ» отказывается прочищать засоренный канализационный колодец, ссылаясь на то, что он расположен за пределами многоквартирного дома. Из-за застоя в трубах сточные воды поступают в подвал.

Комитет выдал «управляшке» предписание: устранить течь воды из систем водоотведения, провести работы по дезинфекции подвалов и принять меры по недопущению дальнейшего их подтопления.