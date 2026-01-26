Общество 26.01.2026 в 15:54

В Улан-Удэ «управляшку» заставили прочистить канализацию

На организацию пожаловались жильцы дома
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ «управляшку» заставили прочистить канализацию
Фото: комитет муниципального контроля

В Улан-Удэ жильцы дома № 8 по улице Терешковой пожаловались в комитет муниципального контроля администрации города на бездействие своей управляющей организации.

Выяснилось, что ООО «ЭРСУ» отказывается прочищать засоренный канализационный колодец, ссылаясь на то, что он расположен за пределами многоквартирного дома. Из-за застоя в трубах сточные воды поступают в подвал.

Комитет выдал «управляшке» предписание: устранить течь воды из систем водоотведения, провести работы по дезинфекции подвалов и принять меры по недопущению дальнейшего их подтопления.

Теги
управляшка жалоба

Все новости

Тулдун и Хасурта попали в зону стабильного сигнала МегаФона
26.01.2026 в 16:54
Колокольцев наградил гаишника из Улан-Удэ за спасение пятерых людей и собаки
26.01.2026 в 16:38
В Бурятии водитель катал подростка на привязанном капоте от грузовика
26.01.2026 в 16:12
В Улан-Удэ «управляшку» заставили прочистить канализацию
26.01.2026 в 15:54
В Бурятии родилась девочка весом меньше килограмма
26.01.2026 в 15:36
В Улан-Удэ не могут устранить аварию с выходом воды
26.01.2026 в 15:29
В вузе Бурятии новоиспеченным докторам наук выплачивают по полмиллиона
26.01.2026 в 15:14
В Бурятии появится центр сельского туризма «Борьёо таламни» за 4 млн рублей
26.01.2026 в 14:47
В Улан-Удэ стартует суд по делу Михаила Пичугина
26.01.2026 в 14:29
Гармонисты из Бурятии дали жару в Новосибирске
26.01.2026 в 13:34
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
Тулдун и Хасурта попали в зону стабильного сигнала МегаФона
В населенных пунктах суммарно живут менее 900 человек
26.01.2026 в 16:54
Колокольцев наградил гаишника из Улан-Удэ за спасение пятерых людей и собаки
Михаил Доржиев вызволил горожан из горящего дома
26.01.2026 в 16:38
В Бурятии родилась девочка весом меньше килограмма
Она появилась на свет в Республиканском перинатальном центре
26.01.2026 в 15:36
В вузе Бурятии новоиспеченным докторам наук выплачивают по полмиллиона
Ряд мер поддержки ввели в БГСХА
26.01.2026 в 15:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru