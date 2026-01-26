Колокольцев наградил гаишника из Улан-Удэ за спасение пятерых людей и собаки

Сотруднику ГАИ, капитану полиции Михаилу Доржиеву из Улан-Удэ, который осенью прошлого года спас из пожара пятерых человек и собаку, вручили медаль МВД России «За доблесть в службе». Правоохранителя наградил министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев.

Все произошло в ноябре. Полицейский по пути на службу заметил дым, который валил из окна квартиры на первом этаже. Внутри оказались двое детей и собака по кличке Белка. Инспектор помог ребятишкам собрать документы и выбраться на улицу.

После Михаил пришел на выручку жильцам квартиры на втором этаже. Там гаишник спас семейную пару и мужчину, лежавшего в коридоре без верхней одежды. Пострадавший оказался инвалидом второй группы. Полицейский завернул его в одеяло, взял на руки и через окно передал местным жителям.

После эвакуации Михаил Доржиев дождался медиков «скорой» и только после этого направился на службу.