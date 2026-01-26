Общество 26.01.2026 в 16:54

Тулдун и Хасурта попали в зону стабильного сигнала МегаФона

В населенных пунктах суммарно живут менее 900 человек
Фото: пресс-служба МегаФона

Жители двух малых поселений Бурятии впервые получили надёжную мобильную связь и скоростной интернет МегаФона. Оператор запустил телеком-оборудование в Тулдуне и Хасурте по государственной программе «Скидка за спектр», которая направлена на создание современных коммуникаций в сёлах с населением до тысячи человек.

Тулдун Еравнинского района и Хасурта Хоринского района суммарно насчитывают менее 900 жителей и находятся на значительном отдалении от республиканского центра. С появлением устойчивого сигнала сельчане могут пользоваться цифровыми услугами наравне с горожанами. Новые базовые станции поддерживают голосовую связь и среднечастотный диапазон 4G, обеспечивающий необходимую ёмкость сети и высокие скорости передачи данных. Так, в Тулдуне интернет-страницы загружаются на скорости до 80 Мбит/с, а в Хасурте – до 125 Мбит/с.

Теперь с помощью смартфона местные жители могут получать государственные услуги, общаться с родными через мессенджеры, смотреть фильмы и видео, дистанционно обращаться к врачам. Детям стало проще готовиться к занятиям, а взрослым искать удалённую работу.

«Порядка 40% населения Бурятии проживает в сельской местности. Для горожан в любой момент позвонить родным или зайти в Сеть – естественно, для сельчан же это бывает не всегда доступно. Мы работаем над тем, чтобы в регионе увеличивалось количество территорий, где абоненты могут пользоваться всеми услугами связи. В решении такой задачи операторам помогают государственные программы, в том числе "Скидка за спектр" – недавно по этому проекту мы возвели оборудование в Тулдуне и Хасурте», – рассказала Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.

Кроме того, проведённые работы позволили расширить зону, где можно воспользоваться технологией VoLTE — цифровыми звонками через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и обмениваться информацией в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует чистый звук без посторонних шумов.

