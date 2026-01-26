Общество 26.01.2026 в 17:26

Жительница Бурятии ответила перед судом за свой «киоск-убийцу»

Ее соседку убило током, когда она притронулась к каркасу павильона
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии ответила перед судом за свой «киоск-убийцу»
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии предстала перед судом владелица киоска, который в августе 2025 года убил женщину в Нижней Иволге. Сельчанка скончалась от удара током, когда дотронулась до металлического каркаса павильона, находившегося под напряжением.

Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Иволгинский районный суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на один год. Стали известны обстоятельства трагедии.

Как следует из материалов дела, в один из дней, с 20 по 31 мая 2025 года, подсудимая наняла неустановленное следствием лицо, чтобы подключить киоск к системе электроснабжения дома, где она проживала. При этом женщина не удосужилась узнать, есть ли у него соответствующая квалификация и навыки. И не стала контролировать ход работ.

Из-за нарушений правил эксплуатации и установки каркас киоска оказался под напряжением. А 21 августа его коснулась проходившая мимо местная жительница, получив смертельный удар током. Женщина погибла на месте. Как сообщал Следственный комитет Бурятии, она была соседкой подсудимой.

киоск удар током приговор суд несчастный случай

