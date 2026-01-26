Жительница Бурятии ответила перед судом за свой «киоск-убийцу»

В Бурятии предстала перед судом владелица киоска, который в августе 2025 года убил женщину в Нижней Иволге. Сельчанка скончалась от удара током, когда дотронулась до металлического каркаса павильона, находившегося под напряжением.

Женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Иволгинский районный суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на один год. Стали известны обстоятельства трагедии.

Как следует из материалов дела, в один из дней, с 20 по 31 мая 2025 года, подсудимая наняла неустановленное следствием лицо, чтобы подключить киоск к системе электроснабжения дома, где она проживала. При этом женщина не удосужилась узнать, есть ли у него соответствующая квалификация и навыки. И не стала контролировать ход работ.

Из-за нарушений правил эксплуатации и установки каркас киоска оказался под напряжением. А 21 августа его коснулась проходившая мимо местная жительница, получив смертельный удар током. Женщина погибла на месте. Как сообщал Следственный комитет Бурятии, она была соседкой подсудимой.