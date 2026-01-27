Общество 27.01.2026 в 09:38

Больнице Токмака присвоили имя военного врача из Бурятии

Медучреждение носит имя Александра Сеикаева
Текст: Карина Перова
Больнице Токмака присвоили имя военного врача из Бурятии
Фото: администрация Кабанского района

Больнице в Запорожской области, Токмакской ЦРБ, присвоили имя военного врача из Кабанского района Бурятии – Александра Сеикаева. Майор спасал раненых пациентов под постоянными обстрелами.

3 января 2023 года он совершил свой последний бессмертный подвиг. В тот день ВСУ нанесли удар ракетами «HIMARS» по зданию больницы в Токмаке, где Александр лечил мирных жителей. Несмотря на смертельную опасность, врач не покинул пост.

Он организовал эвакуацию пациентов, но сам остался в операционной с тяжелоранеными, которых нельзя было транспортировать. Весь личный состав он отправил в подвал и остался с ранеными на этаже. Сеикаев спас весь медицинский персонал батальона. Он погиб в 4 часа утра.

Александр родился в селе Елань. С детства мечтал стать и врачом, и офицером. После обучения в Томске и Санкт-Петербурге стал военным медиком. В апреле 2022 года майор Сеикаев возглавил медико-санитарный батальон на передовой.

За героизм и самоотверженность посмертно награжден Орденом Мужества.        

Теги
Токмак СВО больница подвиг Александр Сеикаев

