Общество 27.01.2026 в 10:12

Пьяному улан-удэнцу чем-то не угодили медики в доме матери

Бригада «скорой» приехала по вызову к пожилой женщине
A- A+
Текст: Карина Перова
Пьяному улан-удэнцу чем-то не угодили медики в доме матери
Фото: Росгвардия по Бурятии

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали очередного хулигана, который проявлял агрессию в отношении бригады «скорой».

Все случилось ночью в Октябрьском районе. Медики выехали по вызову к пожилой женщине. Когда они осматривали пациентку, в дом зашел ее нетрезвый сын. Ему почему-то не понравилось присутствие врачей, и он начал оскорблять их, мешая работать.

Тогда они нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие росгвардейцы задержали ранее судимого 35-летнего улан-удэнца. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Теги
хулиганство скорая Росгвардия

Все новости

Мошенник-сердцеед подкосил бюджет матери-одиночки из Бурятии
27.01.2026 в 10:54
Борец из Бурятии стал чемпионом Беларуси
27.01.2026 в 10:42
В Бурятии оскандалившегося чиновника не выпускают из дома
27.01.2026 в 10:36
В Улан-Удэ вспыхнула постройка в шаманском центре «Тэнгэри»
27.01.2026 в 10:26
Пьяному улан-удэнцу чем-то не угодили медики в доме матери
27.01.2026 в 10:12
В Бурятии объявили дату проведения Дугжуубы
27.01.2026 в 09:56
Больнице Токмака присвоили имя военного врача из Бурятии
27.01.2026 в 09:38
В Улан-Удэ случился потоп в гипермаркете «Лента»
27.01.2026 в 09:19
Прощение долга по ипотеке
27.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 27 января 2026 года
27.01.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Бурятии проиндексируют ряд социальных и страховых выплат
Их увеличат с 1 февраля
27.01.2026 в 11:04
Мошенник-сердцеед подкосил бюджет матери-одиночки из Бурятии
Доверчивая женщина погрязла в кредитах из-за манипуляций аферистов
27.01.2026 в 10:54
В Бурятии объявили дату проведения Дугжуубы
Также в Иволгинском дацане напомнили о правилах
27.01.2026 в 09:56
Больнице Токмака присвоили имя военного врача из Бурятии
Медучреждение носит имя Александра Сеикаева
27.01.2026 в 09:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru