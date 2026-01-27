Пьяному улан-удэнцу чем-то не угодили медики в доме матери

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали очередного хулигана, который проявлял агрессию в отношении бригады «скорой».

Все случилось ночью в Октябрьском районе. Медики выехали по вызову к пожилой женщине. Когда они осматривали пациентку, в дом зашел ее нетрезвый сын. Ему почему-то не понравилось присутствие врачей, и он начал оскорблять их, мешая работать.

Тогда они нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие росгвардейцы задержали ранее судимого 35-летнего улан-удэнца. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили административный протокол за мелкое хулиганство.