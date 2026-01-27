Мошенник-сердцеед подкосил бюджет матери-одиночки из Бурятии

В полицию обратилась жительница Закаменского района Бурятии с заявлением о хищении 965 тысяч рублей. Женщина стала жертвой инвестиционного мошенничества, доверившись мужчине, которого узнала благодаря сайту знакомств всего пару месяцев назад.

- В конце ноября 2025 года на сайте знакомств познакомилась с мужчиной, который сообщил, что ранее проживал в г. Ростове, а в настоящее время находится за границей. В ходе общения мужчина рассказал, что его знакомый занимается заработком на инвестициях и получает от этого хороший доход. Спустя некоторое время он предложил заявительнице попробовать заработать таким же способом, - рассказали в полиции республики.

Она скачала инвестиционное приложение, установила дополнительную торговую платформу, электронный кошелёк, а также прошла регистрацию, указывав паспортные данные. Далее под руководством «куратора» оформила микрозайм, перевела деньги на указанные номера и совершила несколько сделок. Получив прибыль и возможность ее вывести женщина поверила в свою удачу.

- Мошенники убедили ее, что можно значительно увеличить доход, если вложиться покрупнее. Несмотря на наличие кредитов, женщина оформила автокредит, и перевела деньги на указанные счета. После этого при попытке вывести прибыль ей сообщили о блокировке личного кабинета. Доступ к аккаунту был прекращён, связь с «кураторами» и «службой поддержки» пропала. В итоге она потеряла около 965 тысяч рублей, что является значительным, учитывая её доход и наличие несовершеннолетних детей на иждивении, - добавили в МВД.

Фото: loon.site