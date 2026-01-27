Жители Бурятии открыто идут на грабеж магазинного алкоголя

Двоих жителей Бурятии накануне задержали полицейские за грабеж пива и коньяка. Один мужчина среди бела дня ограбил магазин в Улан-Удэ, а второй в Кабанском районе республики.

Как рассказали в полиции, один из посетителей магазина в Железнодорожном районе города взял из холодильника несколько бутылок пива, миновал кассу и скрылся с места происшествия. Записи камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале, помогли вычислить и задержать нарушителя, которым оказался ранее не судимый 36-летний местный житель.

- В Кабанском районе в полицию поступило сообщение об ограблении продуктового магазина в посёлке Селенгинск. Неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения вошёл в магазин и взял со стеллажа бутылку коньяка. Продавец сообщила ему, что до 11 часов утра продажа алкогольной продукции запрещена. Мужчина заверил, что просто пройдётся по магазину и вернёт бутылку на место, однако, пройдя по торговому залу, он вынес коньяк, не оплатив его, - добавили в МВД.

34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, был также задержан. В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Номер один