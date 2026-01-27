Житель Бурятии насмерть забил ногами и кулаками собутыльницу с инвалидностью

В поселке Маловский Баунтовского района Бурятии мужчина забил насмерть пожилую женщину с инвалидностью. В тот роковой день они вместе распивали спиртное в ее доме. Сельчанин предстал перед судом.

Трагедия произошла вечером 16 октября 2025 года. Во время пьянки собутыльники поссорились. Фигурант несколько раз ударил женщину кулаками и ногами по различным частям тела. Жертва находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивление нападавшему. От полученных повреждений через некоторое время пенсионерка скончалась на месте.

Мужчина же продолжил «заливать за воротник», а после лег спать. На следующий день его и тело потерпевшей в доме обнаружил сосед. Преступника задержали, он признал вину и дал следователю СК подробные показания об обстоятельствах бытового конфликта.

«На протяжении предварительного и судебного следствия он содержался под стражей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.