Общество 27.01.2026 в 12:12

Житель Бурятии насмерть забил ногами и кулаками собутыльницу с инвалидностью

Мужчина предстал перед судом
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии насмерть забил ногами и кулаками собутыльницу с инвалидностью
Фото: freepik.com

В поселке Маловский Баунтовского района Бурятии мужчина забил насмерть пожилую женщину с инвалидностью. В тот роковой день они вместе распивали спиртное в ее доме. Сельчанин предстал перед судом.

Трагедия произошла вечером 16 октября 2025 года. Во время пьянки собутыльники поссорились. Фигурант несколько раз ударил женщину кулаками и ногами по различным частям тела. Жертва находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать сопротивление нападавшему. От полученных повреждений через некоторое время пенсионерка скончалась на месте.

Мужчина же продолжил «заливать за воротник», а после лег спать. На следующий день его и тело потерпевшей в доме обнаружил сосед. Преступника задержали, он признал вину и дал следователю СК подробные показания об обстоятельствах бытового конфликта.

«На протяжении предварительного и судебного следствия он содержался под стражей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - рассказали в СУ СКР по Бурятии.

 

Теги
суд СК бытовой конфликт

Все новости

«Сделала три смертельных укола»
27.01.2026 в 12:40
95% экспорта Монголии пришлось на вывоз полезных ископаемых
27.01.2026 в 12:24
В Бурятии водолазы подняли тело утонувшего на Байкале водителя
27.01.2026 в 12:23
В Чите мошенники получили второй срок за газификацию города
27.01.2026 в 12:15
Жителей Бурятии предупредили о запуске электросирен
27.01.2026 в 12:12
Житель Бурятии насмерть забил ногами и кулаками собутыльницу с инвалидностью
27.01.2026 в 12:12
Жители Бурятии открыто идут на грабеж магазинного алкоголя
27.01.2026 в 11:56
Житель Улан-Удэ вытащил из горящей машины мужчину
27.01.2026 в 11:50
В Улан-Удэ водителя наказали за смерть мотоциклиста
27.01.2026 в 11:44
Юрий Трутнев дал интервью телеканалу «Россия-24» по итогу «январских слушаний»
27.01.2026 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 января

Читайте также
В Чите мошенники получили второй срок за газификацию города
Очередной нацпроект в Забайкалье оказался воровской схемой
27.01.2026 в 12:15
Жителей Бурятии предупредили о запуске электросирен
Сигнал прозвучит в нескольких населенных пунктах
27.01.2026 в 12:12
Жители Бурятии открыто идут на грабеж магазинного алкоголя
Мимо кассы мужчины пронесли несколько бутылок пива и коньяк
27.01.2026 в 11:56
В Бурятии проиндексируют ряд социальных и страховых выплат
Их увеличат с 1 февраля
27.01.2026 в 11:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru