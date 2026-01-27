Общество 27.01.2026 в 12:12

Жителей Бурятии предупредили о запуске электросирен

Сигнал прозвучит в нескольких населенных пунктах
Текст: Елена Кокорина
Жителей Бурятии предупредили о запуске электросирен

Завтра, 28 января в Бурятии пройдет плановая проверка работоспособности системы экстренного оповещения населения. С 10:00 до 10:15 будут запущены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Речевой сигнал будет повторяться три раза.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, сигнал «Внимание всем!» прозвучит в городах Улан-Удэ и Северобайкальск, а также в селах Ганзурино, Хурамша, Сотниково Иволгинского района; с. Солонцы, с. Вознесеновка, с. Саратовка, с. Кордон Тарбагатайского района;с. Ильинка Прибайкальского района; с. Мухоршибирь Мухоршибирского района и с. Бичура Бичурского района.

Подача звуковых сигналов носит плановый характер, поэтому во время проверки жителей и гостей республики просят сохранять спокойствие.

Фото: loon.site

