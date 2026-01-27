В Чите мошенники получили второй срок за газификацию города

Центральный районный суд Читы вынес приговор 48-летнему жителю Новосибирска, Денису Мерзлякову, признанному виновным в мошенничестве, связанном с газификацией столицы Забайкалья. Об этом сообщил «Чита.ру» старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников.

Мерзляков и Неверов ранее уже получили сроки за одну из мошеннических схем. Дела рассматривались в особом порядке и отдельно, поскольку обвиняемые заключили досудебные соглашения о содействии с прокуратурой. Текущее дело касается преступления, совершенного самим Мерзляковым — отдельно от группы, которая руководилась Неверовым.

«По версии обвинения, с 2022 года в рамках национального проекта «Экология» в Чите реализуется программа газификации частных домов. В мае 2023 и феврале 2024 региональное министерство ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи выделило субсидии на сумму 700 и 840 млн рублей коммерческой организации, которая наняла другого юридического лица в качестве подрядчика», — говорится в сообщении.

Мерзляков, работавший в конкурирующей компании, также занимающейся газификацией Читы, по версии следствия, решил украсть бюджетные средства. С августа 2023 по март 2024 года заключались фиктивные договоры на строительно-монтажные работы и оформлены три займа на хищение 170 миллионов рублей.

Для возмещения ущерба арестованы его имущество и счета на сумму более 6 млн рублей. Суд также взыскал с Мерзлякова всю сумму ущерба. Приговор не вступил в силу.

Несколько дней назад начальник департамента газовых проектов Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации (ВАНК) Мерзляков уже был осужден на 6 лет за мошенничество при газификации Читы. Установлено, что под руководством бывшего гендиректора ВАНК Станислава Неверова преступная группа, в которую входил Мерзляков, по фиктивным договорам похитила 49 миллионов рублей, выделенных на проект перевода частных домов с печного отопления на газовое. Неверова 26 января приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы по тому же делу.