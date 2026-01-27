Общество 27.01.2026 в 12:47

ТОСовское движение Бурятии признали лучшим в России

Чествование состоялось в Москве
Текст: Карина Перова
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова

На Форуме местного и общественного самоуправления в Москве отметили активистов из Бурятии. На мероприятии наградили победителей Всероссийского смотра-конкурса региональных ассоциаций ТОС, конкурса «Лучшая практика ТОС». Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Региональная Ассоциация ТОС Бурятии заняла 1 место. А ТОС из Кяхтинского района «Территория радости» (председатель Евдокия Хосоева) стало первым в номинации «Социальная поддержка населения, участников и семей участников СВО».

Руководитель Ресурсного центра поддержки ТОС Бурятии Туяна Плотохонова получила благодарственное письмо президента России за большой вклад в развитие тосовского движения. В рамках форума она выступала модератором на стратегической сессии «ТОСы - социальные архитекторы территорий».

«У нас в Бурятии зарегистрировано более 2400 ТОСов. Они – наша постоянная опора и поддержка. Это люди, которые по-настоящему любят свою республику и двигают её своими делами. Поздравляю победителей!», - сказал Алексей Цыденов.

 

ТОС награждение

ТОСовское движение Бурятии признали лучшим в России
