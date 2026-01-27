Общество 27.01.2026 в 14:10

В Монголии проверят деятельность российско-монгольской железной дороги

Проверку проведет группа экспертов, представляющих акционеров предприятия
Текст: Чингис Шоноев
Фото: freepik.com
Единственное государственное монголо-российское акционерное общество (АО) «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД) проведет проверку своей деятельности за 2025 год и плана развития. 

«На нашей российско-монгольской железной дороге начала работу паритетная ревизионная комиссия. Она до 16 февраля 2026 года проведет комплексную проверку производственной и финансовой деятельности предприятия за 2025 год, а также проконтролирует исполнение утвержденного плана развития», – рассказали в пресс-центре УБЖД.

По его информации паритетная ревизионная комиссия – это высший орган контроля АО, обеспечивающий прозрачность управления совместным предприятием и соблюдение интересов монгольской и российской сторон. Проверку проведет группа экспертов, представляющих акционеров совместного предприятия: министерство дорожного и транспортного развития Монголии и ОАО «Российские железные дороги». 

«Кроме финансового контроля, эксперты проанализируют эффективность производственных процессов и подготовят практические рекомендации по совершенствованию операционной деятельности предприятия. Результаты аудита станут основой для оценки эффективности управления за отчетный период и определения стратегических векторов развития магистрали в текущем году», – отметили в пресс-службе.

Основанная в 1949 году «Улан-Баторская железная дорога» - самое крупное российско-монгольское госпредприятие и главная транспортная артерия Монголии. По УБЖД осуществляется сообщение столицы с другими городами страны. Общая протяженность путей - 1815 км, численность работников - около 16 тыс. человек. Дорога сегодня обеспечивает около 70% грузооборота Монголии и более 90% всех железнодорожных перевозок страны.
