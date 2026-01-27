Автоугонщику в Улан-Удэ добавили еще одну статью

Житель Улан-Удэ, который проходил по делу об угнанном автомобиле, обзаведется еще одной уголовкой. Хозяин краденного авто заявил и о краже денег из бардачка той самой машины.

Напомним, что в начале января в дежурную часть УМВД России по г. Улан‑Удэ поступило заявление от местного жителя: мужчина сообщил об угоне своего автомобиля. Чтобы угнать автомобиль, злоумышленник подпёр гараж, внутри которого находились два человека. Полицейские вскоре задержали подозреваемого, которым оказался 36‑летний и ранее судимый горожанин.

- После того как машина была найдена, владелец осмотрел салон и обнаружил пропажу – из бардачка исчезли 9 тысяч рублей. В ходе допроса задержанный признался в краже денег. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Фото: Номер один