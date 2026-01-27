Общество 27.01.2026 в 14:36

В Бурятии построят новый корпус детского дома-интерната

Он обеспечит высокий уровень ухода за детьми с нарушениями в развитии
Текст: Иван Иванов
В Бурятии построят новый корпус детского дома-интерната
Фото: пресс-служба правительства РБ
В 2026-2027 годах в Улан-Удэ будет построен корпус отделения «Центр абилитации» детского дома-интерната «Журавушка». Расчетная стоимость объекта составляет 195,8 млн. рублей. В 2026 года ожидается финансирование в объёме 71,4 млн. рублей, сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. 

– Предоставление людям с ограниченными возможностями здоровья адресной медико-социальной помощи и реабилитации, обеспечение их максимальной безбарьерной средой является основной задачей федерального проекта партии «Единая Россия» - «Единая страна – доступная среда», - отметила министр.

Появление дополнительных площадей позволит учреждению развивать семьеберегающие технологии по оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами. Будущий корпус, где разместится отделение «Центр абилитации», даст возможность обеспечить высокий уровень ухода за детьми с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии.

- Наш коллектив всегда стремится создать для наших подопечных комфортные условия, приближенные к домашним, чтобы каждый ребенок был окружен теплом, заботой, вниманием и чувствовал себя защищенным. За 2025 год круглосуточные социальные услуги в детском доме-интернате предоставлены 84 детям-инвалидам, - поделилась директор центра Оксана Богатырева.

В Минсоцзащиты отметили, что новый объект станет важным элементом поддержки нуждающихся в уходе маленьких жителей Бурятии.
Теги
строительство детдом

