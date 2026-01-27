В Бурятии компания друзей променяла мясо на коноплю

В Мухоршибирском районном суде в Бурятии вынесли приговор мужчине, который вместе с приятелями собирал в поле коноплю.

Все случилось в октябре 2025 года. Подсудимый выпивал с приятелями. Один из них предложил съездить в Мухоршибирский район за мясом. Все согласились – сели в машину и отправились в путь.

Ночью добрались до деревни, остановили авто. И тут все пошло не по плану. Товарищи увидели кусты конопли, и каждый решил собрать ее для себя. Достали приготовленные мешки для мяса и начали затаривать их «травкой».

Когда закончили, сгрузили все в машину и рванули обратно. Однако по дороге компанию остановили сотрудники ДПС. Фигурант сразу признался, что собирали коноплю.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.2 ст.228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года», - отметили в Мухоршибирском райсуде.

