Общество 27.01.2026 в 15:05

Коммунальщики рассказали о стекловидной наледи на дорогах Улан-Удэ

На борьбу с ней идет огромное количество песка
Текст: Елена Кокорина
Коммунальщики рассказали о стекловидной наледи на дорогах Улан-Удэ

В период резких перепадов температур (после сильных холодов) на дорогах города появляется «стекловидная» тончайшая наледь, которая не устраняется ни грейдерами, ни тракторами-щётками. Единственный способ по её устранению – это посыпка дороги песком или гравием, но и этот способ не идеален.

Противогололёдные реагенты, используемые в других регионах, хорошо справляются с такой проблемой. В Улан-Удэ можно использовать только песок, у которого есть один недостаток: на льду, наледи песок никак не удерживается и сразу растаскивается колёсами машин.

- Мы понимаем негатив жителей по проблемам образования ледяной корки на дорогах. Климат поменялся и мы оперативно поменяли способ посыпки. Теперь в день проводим посыпку как при снегопаде средней интенсивности. Одномоментно весь город невозможно посыпать, делаем упор на места высокоинтенсивного трафика – перед светофорами, пешеходными переходами, на перекрёстках, остановках и т.д., - комментирует директор комбината Игорь Мункуев.

Для наглядности сегодня утром, 27 января, был проведён визуальный опыт, чтобы показать, как только что посыпанная дорога через короткое время снова становится «непосыпанной».

- В 9 утра в Октябрьском районе сплошным слоем были просыпаны перекрестки ул. Калашникова-Жердева, ул. Калашникова - пр. Строителей, пешеходный переход у остановки "Гормолзавод", подъем на ул. Мокрова возле школы №47. Спустя 1 час также на видео было зафиксировано состояние проезжей части на этих участках. На подъемах, перед пешеходными переходами и светофорами посыпка была уже растаскана колёсами автомобилей. Поэтому в зимнее время выполняется круглосуточная посыпка, - сообщили в Комбинате по благоустройству города.

