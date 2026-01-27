В Бурятии создали первый Союз краеведов. Профессиональное сообщество исследователей родного края организовали в Кабанском районе.

Председателем избрали директора Кабанского музея Ирина Жинчин. На организационном собрании встретились краеведы из Оймура, Танхоя, Кабанска, а также гости из Улан-Удэ – известные исследователи Леонид Орлов, Валентина Ваганова, Николай Чубаров. С докладом выступил доктор исторических наук – Александр Елаев.

«Участники наметили основные направления работы. Среди них – работа над составлением родословных, изучение истории населённых пунктов Кабанского района, развитие школьного краеведения и исследование различных исторических периодов», - рассказали в райадминистрации.