Общество 27.01.2026 в 16:02

В Бурятии создали первый Союз краеведов

Организация появилась в Кабанском районе
Текст: Карина Перова
В Бурятии создали первый Союз краеведов
Фото: администрация Кабанского района

В Бурятии создали первый Союз краеведов. Профессиональное сообщество исследователей родного края организовали в Кабанском районе.

Председателем избрали директора Кабанского музея Ирина Жинчин. На организационном собрании встретились краеведы из Оймура, Танхоя, Кабанска, а также гости из Улан-Удэ – известные исследователи Леонид Орлов, Валентина Ваганова, Николай Чубаров. С докладом выступил доктор исторических наук – Александр Елаев.

«Участники наметили основные направления работы. Среди них – работа над составлением родословных, изучение истории населённых пунктов Кабанского района, развитие школьного краеведения и исследование различных исторических периодов», - рассказали в райадминистрации.

союз краеведов

