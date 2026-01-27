В Бурятии засняли на камеру мастера подводной охоты

В Тункинском национальном парке Бурятии рассказали о невероятной птице, которая совершенно не боится ни холода, ни ледяной воды – оляпке. Недавно она попалась в объектив камеры подписчиков нацпарка во время ныряния в местную реку.

- Эта маленькая, но очень отважная птичка, которую в народе называют водяным дроздом или водяным воробьём, является настоящим мастером подводной охоты. Несмотря на то, что за окном зима, оляпка с лёгкостью ныряет в ледяные горные реки, такие как Кынгырга, чтобы добыть себе пищу, - рассказывают в ТГ-канале нацпарка.

Не замерзнуть ей помогает плотное, густое оперение, смазанное жиром копчиковой железы. Оно служит ей «защитным костюмом», не давая промокнуть и замёрзнуть.

- Под водой оляпка демонстрирует настоящие чудеса акробатики: она расставляет крылья так, что течение прижимает её ко дну, а хвост служит рулём, помогая маневрировать. Ногами птица быстро перебирает, отталкиваясь от камней, но это скорее не бег, а ловкое плавание. Оляпка может нырять с берега, с камня или даже прямо в полёте. Под водой проводит от 5 до 30 секунд, успевая за это время собрать свой корм: водных беспозвоночных, личинок насекомых, мальков, икру рыб, рачков и моллюсков, - добавили в Тункинском нацпарке.

Много зимующих оляпок обитает на р. Ехэ-Угунь и других реках.

Фото: Тункинский нацпарк