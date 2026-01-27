Общество 27.01.2026 в 16:10

В Монголии обыскали офис бывшей российско-монгольской компании

Ее директор задержан
Текст: Чингис Шоноев
В Монголии обыскали офис бывшей российско-монгольской компании
Фото: архив «Номер один»
Обыск в офисе бывшего российско-монгольского предприятия «Монголросцветмет» и задержание его директора прошли с разрешения прокуратуры. Об этом сообщило национальное агентство по борьбе с коррупцией Монголии.

«Обыск в кабинете директора компании «Эрдэнэс критикал минералс» – бывшего российско-монгольского предприятия «Монголросцветмет» Дуламдоржийн Тогтохсурэна и его задержание на 48 часов прошли в рамках срочной операции с разрешения прокуратуры», – сообщило антикоррупционное ведомство.

По его информации, задержанный руководитель компании подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и необоснованном увеличении имущества или дохода. До назначения директором «Эрдэнэс критикал минералс» Дуламдоржийн Тогтохсурэн был депутатом Великого государственного хурала (парламента) Монголии, возглавлял фракцию правящей Монгольской Народной Партии (МНП).

Созданное с участием СССР бывшее российско-монгольское предприятие «Монголросцветмет» в феврале 2025 года изменило название на Erdenes Critical Minerals. Кроме этого правительство Монголии решило сменить сферу деятельности этой компании  для работы в сфере критически важных минералов. 

Совместное предприятие «Монголсовцветмет», в котором 51% уставного капитала принадлежал Монголии, 49% - СССР, создали в 1973 году. После распада Советского Союза предприятие стало называться «Монголросцветмет» и в 2007 году было преобразовано в общество с ограниченной ответственностью.

В 2016 году российско-монгольское ООО полностью перешло в собственность Монголии, с 2019 года стало государственным предприятием. Оно продолжает добывать и перерабатывать плавиковый шпат, железную руду и золото. Занимается производством гравия, щебня и песка. Осуществляет деятельность в области геологоразведки.

Монголия

