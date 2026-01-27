Общество 27.01.2026 в 16:56
В Улан-Удэ строителя «Мегаполиса» вызвали на ковер к прокурору
Владимира Хусаева предупредили о недопустимости нарушения закона
Текст: Андрей Константинов
В прокуратуре Октябрьского района Улан-Удэ прошло совещание по проблемным вопросам долевого строительства многоквартирных домов. В мероприятии приняли участие руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк, представители минстроя республики, Комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Застройщиков представлял гендиректор и владелец компаний «МосКомСтрой» и «Мегаполис» Владимир Хусаев, который на днях благополучно избежал второго приговора.
«На встрече обсудили актуальные вопросы, связанные с возможными рисками несвоевременного ввода в эксплуатацию строящихся домов, выработаны предложения по решению поднятых вопросов. По итогам обсуждения прокурор района объявил руководителю организаций предостережение о недопустимости нарушения закона», отметили в прокуратуре Бурятии.
Ничего более конкретного о совещании в надзорном ведомстве не сообщили. Вероятно, на нем речь шла о проблемах при возведении жилищного комплекса «Мегаполис» в Улан-Удэ.
Напомним, на ЖК «Мегаполис» власти возлагали большие надежды. Начальный этап этого проекта подразумевал строительство 25 многоквартирных домов в 146-148 кварталах со всей необходимой инфраструктурой общей площадью свыше 230 тысяч кв. м до 2027 года. А всего же план предусматривал возведение миллиона квадратных метров жилья. Для финансирования масштабного строительства в январе 2024 года «МосКомСтрой» заключил кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ». Лимит займа составлял 11,4 млрд рублей.
Однако, к осени прошлого года в эксплуатацию сдали лишь один корпус, а сроки по остальным домам, где квартиры должны были получить еще 700 граждан, были сорваны. Причем, и первый дом сделан некачественно, утверждали заехавшие в него жильцы.
Ситуацию с «Мегаполисом» был вынужден комментировать и глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Подчеркну, тема недопущения возникновения новых дольщиков на особом контроле, поэтому мы в любом случае совместными усилиями этот проект доведем. Пусть он даже и внебюджетный, пусть это не за счет бюджета строятся квартиры, но это такая ответственность, чтобы люди не остались обмануты. Поэтому мы с банком сами общаемся, с ДОМ.РФ, со Сбером. Поэтому проект доведем. Вариантов не довести – нет, поэтому доведем, - заявил глава в ходе прямой линии с жителями республики.
