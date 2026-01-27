Жительницы Бурятии покоряют нейросети

Пользователи из Бурятии всё активнее используют агрегаторы нейросетей — аналитики Yota зафиксировали рост интереса к таким платформам за прошлый год в 5,2 раза. Пик использования пришёлся на август – доля трафика в этот месяц составила 31%.

Агрегаторы нейросетей — это платформа, где собрано много разных моделей ИИ. Такие сервисы позволяют работать с нейросетями, не регистрируясь в каждойиз них, и упрощают генерацию контента для работы, учёбы и творчества.

По данным Yota, активнее всего такими агрегаторами пользуются жители больших городов — Москвы (14%), Петербурга (6%) и Новосибирска (5%). Абоненты из Приангарья не уступают по росту интереса к платформам, за год они увеличили трафик на ИИ-ресурсах в 5,2 раза. Наиболее востребованные площадки — higgsfield.ai, syntx.ai и ruGPT.io.

Чаще всего такими сервисами в регионе пользуется женщины: они составляют 61% аудитории, генерируют 70% трафика и проводят на 30% больше времени на ИИ-ресурсах, чем мужчины.

Самая активная возрастная группа — те, кому от 36 до 45 лет. Именно они проводят в сервисах больше всего времени и создают почти половину всего контента. Следом по активности идут пользователи от 26 до 35 лет и от 46 до 55 лет. Менее заинтересованными в изучении нейросетей абонентами, ожидаемо, стали люди старшего поколения.

В пресс-службе МегаФона подтвердили увеличение интереса дальневосточников к ИИ-агрегаторов. Активнее всего платформами пользуются абоненты из Приморья, Хабаровского края, Якутии, Амурской области и Забайкалья. Жители Бурятии заняли шестую строчку рейтинга по федеральному округу, сгенерировав за год 7% от общего трафика Дальнего Востока.

Материал предоставлен пресс-службой Yota