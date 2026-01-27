В Бурятии районные чиновники решили потратить миллионы на «Хавал»

Хозяйственно-транспортный отдел администрации Мухоршибирского района выступил в качестве заказчика в солидной бюджетной закупке. В настоящее время проходит запрос котировок в электронной форме на приобретение легкового автомобиля HAVAL H9 в комплектации ELITE (или эквивалент). Начальная цена 4,5 млн рублей.Если все пойдет по плану, то скоро районные чиновники примут на баланс довольно пафосную машину. Старт приема заявок от потенциальных поставщиков состоялся 23 января, а дата окончания – 30 января. Сколько фирм решат биться за муниципальный заказ, пока неясно, но, думаем, интерес будет.«Закупка осуществляется не в рамках национального проекта» уточняется в справочной информации по данным торгам. Разъяснение, конечно, важное, но, по большому счету, бюджету все равно по какой строке расходов народные деньги будут перечисляться продавцу автомашины, по нацпроекту или мимо него.Итоги обещают подвести 3 февраля. Предполагается, что срок исполнения контракта с поставщиком должен истечь 29 мая. Закупка финансируется за счет бюджета Мухошибирского района, оплата полностью пройдет в текущем году.Характеристики поставляемого райадминистрации автомобиля вполне современные.Количество посадочных мест - семь. Бензиновый двигатель, коробка передач - автомат. Машина полноприводная. Чиновники указывают необходимость наличия таких моментов, как система помощи при спуске и при старте на подъеме, подогрев передних сидений, центральный замок с дистанционным управлением, аудиосистема, полноразмерное запасное колесо, подушка безопасности водителя и переднего пассажира, светодиодные дневные ходовые огни, антиблокировочная система, климат-контроль, комплект зимних шин и т. д.Чиновники заказывают HAVAL белого цвета и эта характеристика, как и многие другие, не может изменяться участниками закупки. Экологический класс машины – пятый. Тип автомобиля – внедорожник.В комплекте должны идти автомобильные резиновые коврики (салон, багажник), аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, буксировочный трос, светоотражающий жилет.Некоторые требования мухоршибирцев по этой закупке мы считаем откровенными «хотелками». В документации, кстати, отмечается – «…дополнительные функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара указаны в связи с недостаточностью информации, содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг, а также с целью наиболее полного удовлетворения потребностей Заказчика».«Наиболее полного удовлетворения»… Быть удовлетворенными на 99 процентов для мухоршибирских чиновников, наверное, не подходит?Что касается автомобильных брендов, прочтя материалы закупки, мы так и не поняли, почему сельским чиновникам было не потратить деньги на российскую марку?