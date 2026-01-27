В Улан-Удэ жильцы «Зеленого квартала» мерзнут и утопают в мусоре

В Улан-Удэ жители ЖК «Зеленый квартал» пожаловались на холод в помещениях и горы строительного мусора возле многоэтажек – на улице Виталия Сукуева. К слову, дом, где мерзнут люди, ввели в эксплуатацию совсем недавно – в марте 2025 года.

Ранее на место выезжал руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев. Также в совещании приняли участие представители управляющей компании «Элитория», застройщика, комитетов муниципального контроля, по строительству и городского хозяйства.

В итоге комитету муниципального контроля поручили взять данный вопрос на особый контроль. А всем причастным – обеспечить срочный вывоз мусора с придомовой территории.

Кроме того, в прокуратуру направят обращение о привлечении к ответственности должностных лиц УК «Элитория» за ненадлежащее исполнение обязанностей по обслуживанию жилого дома. Андрей Муравьев обязал «управляшку» в кратчайшие сроки устранить все выявленные недостатки.

«Представителям УК указали на необходимость пересмотра системы работы с обращениями граждан и усиление контроля за качеством предоставляемых услуг», - заключили в районной администрации.