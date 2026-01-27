В Муйском районе Бурятии назначили нового прокурора
Приказом Генпрокурора РФ А.В. Гуцана от 23 января 2026 года на должность прокурора Муйского района назначен Кубышкин Дмитрий Сергеевич. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию и служит в прокуратуре республики с 2007 года.
В прокуратуре сообщили, что Кубышкин состоял в должностях помощника прокурора Джидинского района, заместителя прокуроров Джидинского, Муйского, Мухоршибирского районов, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, старшего прокурора отдела государственной статистики управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации прокуратуры Республики Бурятия.
С ноября 2021 года занимал должность заместителя Северобайкальского межрайонного прокурора.
Фото: прокуратура РБ