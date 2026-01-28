Общество 28.01.2026 в 09:14

В мэрии Улан-Удэ ищут главного «орговика»

Заявки на участие принимают до 16 февраля
A- A+
В мэрии Улан-Удэ ищут главного «орговика»
Фото: сгенерировано ИИ

Вам близка системная управленческая работа? Умеете анализировать процессы, видеть общую картину и доводить управленческие решения до результата?

До 16 февраля идет прием заявок на участие в открытом отборе кандидатов на должность начальника организационно-контрольного управления аппарата Администрации Улан-Удэ.

Для участия кандидаты должны направить на почту otdelkadr@ulan-ude-eg.ru:

  • анкету муниципального служащего по актуальной форме;

  • проект с предложениями по эффективному управлению процессами организационно-контрольной работы Администрации города;

  • согласие на обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ).

Задавайте вопросы по телефонам 21-69-02, 55-97-25.

Формы анкеты, согласия – можно скачать здесь (https://ulan-ude-eg.ru/vlast/administratsiya-goroda/munitsipalnaya-sluzhba/vakansii-razdel/), а узнать подробные требования к должности – по ссылке (https://vk.com/gorodulanude?w=wall-66304325_53871).

Теги
вакансия мэрия

Все новости

В Улан‑Удэ перекрыли дорогу из-за аварии
28.01.2026 в 09:46
Улан-Удэ посетила делегация из Монголии
28.01.2026 в 09:40
В Бурятии депутаты избрали главу Еравнинского района
28.01.2026 в 09:34
В мэрии Улан-Удэ ищут главного «орговика»
28.01.2026 в 09:14
Операция «Антизаяц»
28.01.2026 в 09:00
Порча дверцы чужой машины
28.01.2026 в 09:00
12 человек получили травмы в ДТП с автобусом, ехавшим из Иркутска в Улан-Удэ
28.01.2026 в 08:38
Гороскоп для жителей Бурятии на 28 января 2026 года
28.01.2026 в 06:02
Двери в думский кабинет
28.01.2026 в 06:00
В Бурятии бывшего депутата наградили за участие в СВО
27.01.2026 в 18:02
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Улан-Удэ посетила делегация из Монголии
Делегация из города Дархан посетила ряд учреждений в столице Бурятии
28.01.2026 в 09:40
Операция «Антизаяц»
В Улан-Удэ хитрые муниципалы расставили «заячьи петли» прямо в автобусах МУП «Городские маршруты»
28.01.2026 в 09:00
Порча дверцы чужой машины
Что важно знать владельцу поврежденного авто?
28.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 28 января 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
28.01.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru