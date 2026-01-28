В мэрии Улан-Удэ ищут главного «орговика»

Вам близка системная управленческая работа? Умеете анализировать процессы, видеть общую картину и доводить управленческие решения до результата?

До 16 февраля идет прием заявок на участие в открытом отборе кандидатов на должность начальника организационно-контрольного управления аппарата Администрации Улан-Удэ.

Для участия кандидаты должны направить на почту otdelkadr@ulan-ude-eg.ru:

анкету муниципального служащего по актуальной форме;

проект с предложениями по эффективному управлению процессами организационно-контрольной работы Администрации города;

согласие на обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ).

Задавайте вопросы по телефонам 21-69-02, 55-97-25.

Формы анкеты, согласия – можно скачать здесь (https://ulan-ude-eg.ru/vlast/administratsiya-goroda/munitsipalnaya-sluzhba/vakansii-razdel/), а узнать подробные требования к должности – по ссылке (https://vk.com/gorodulanude?w=wall-66304325_53871).