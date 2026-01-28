Улан-Удэ посетила делегация из Монголии

26 января в Улан-Удэ прибыла делегация Дархан-Уульского аймака Монголии в составе 33 человек. За время своего пребывания в столице республики делегаты посетили школу № 60 социальной адаптации детей-инвалидов, известную своей уникальной образовательной программой, направленной на поддержку детей с особенностями здоровья, а также ознакомились с работой Ледового дворца и Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева.

Главной же целю визита было подписание протокола о сотрудничестве между Улан-Удэнским городским Советом депутатов и Хуралом представителей граждан Дархан-Уульского аймака Монголии. Улан-Удэ и Дархан – давние города-побратимы, которые почти 60 лет тесно работают в сфере экономики, образования и культуры.

Встречал гостей председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

27 января в Улан-Удэнском горсовете состоялась официальная встреча делегаций города Улан-Удэ и Дархан-Уульского аймака Монголии.

Гостей приветственным танцем встретили артисты хореографического образцового коллектива ДШИ № 1, а затем делегатов провели в зал для проведения основной части мероприятия.

Официальная встреча началась с демонстрации видеороликов о городе Улан-Удэ и Дархане.

Улан-Удэ и Дархан заключили соглашение об установлении побратимских связей в 1967 году. Тогда был разработан целый план мероприятий по развитию дружеских связей между городами, главное – обмен опытом и освещение работы в производственной, экономической, общественной и культурной сферах обоих городов. Дархан для Улан-Удэ стал первым городом-побратимом.

- Сегодня двусторонние отношения охватывают практически все ключевые сферы: от экономики и предпринимательства до молодежной политики, спорта и культуры. В этом году Улан-Удэ отмечает значимую дату — 360 лет со дня основания. Уверен, наши совместные мероприятия, приуроченные к этой дате, станут яркой страницей в истории двух городов, - отметил председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев.

Завершило встречу подписание протокола о сотрудничестве между представительными органами власти Улан-Удэ и Дархан-Уульского аймака.

- Такое масштабное для нас событие, как встреча представители городов двух стран на уровне депутатов, происходит впервые в истории, – сказала председатель Хурала представителей граждан Дархан-Уульского аймака Монголии госпожа Алтангэрэл Янжмаа.

Заместитель губернатора Дархан-Уульского аймака Монголии Банзрагч Жавхлан отметил, что цель визита в Бурятию - это дружеские, партнерские, побратимские отношения между двумя городами – Дарханом и Улан-Удэ.

После подписания протокола делегация из Монголии посетила инклюзивную школу №60.

- Школа № 60 — одна на всю Сибирь и Дальний Восток. Мы видим, что запрос на инклюзивное образование растет везде, и у наших коллег в Монголии тоже есть такая потребность. Нам есть что показать: здесь работают профессионалы высочайшего класса, а материальная база позволяет заниматься с детьми по самым современным стандартам, - рассказал заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.

Гостям показали бассейн, спортивный зал, специализированные кабинеты Монтессори, сенсорные комнаты для разгрузки, классы арт-терапии.

- Для нас это очень полезный и познавательный визит. В Дархане три подобных учреждения и мы только планируем строительство большого образовательного комплекса. И то, как здесь выстроен процесс, как организовано пространство для особенных детей — это тот стандарт, к которому мы стремимся, - отметил директор одной из школ Дархана Дэмбэрэл Тумэн Олзий.

Также делегация Дархан-Уульского аймака Монголии посетила ледовый дворец «Байкал Арена». Члены делегации ознакомились с инфраструктурой комплекса и протестировали качество ледового покрытия.

Как отметил один из членов делегации господин Наянтай Ганбаатар, для них этот опыт имеет практическое значение, в Дархане сейчас ведется строительство собственного ледового дворца.

- Мы не могли упустить возможность опробовать ваш новый лед, поэтому решили лично выйти на площадку и оценить его. В Дархане сейчас идет активная фаза строительства аналогичного объекта, который мы планируем сдать в эксплуатацию через год, — сообщил господин Ганбаатар.

Председатель Хурала представителей граждан Дархан-Уульского аймака госпожа Алтангэрэл Янжмаа высоко оценила уровень оснащения бурятского спорткомплекса. Она предложила руководству «Байкал Арены» посетить Монголию для обмена опытом и оказания консультационной помощи при запуске нового ледового дворца в Дархане.

Следующей точкой визита делегации стал музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева.

Учащиеся лицея встретили делегатов исполнением музыкальной композиции, хадаками и теплой приветственной речью на монгольском, бурятском и русском языках. Директор лицея Анжелика Кушнарева провела экскурсию по лицею.

В лицее обучаются дети, в сферу интересов которых включены языки, история, литература, журналистика, компьютерные технологии, музыкальное, хореографическое, изобразительное, театральное творчество.

Реализуется множество образовательных программ, основная цель которых – творческое развитие учащихся. Для этого в лицее созданы все условия - есть учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, библиотека, информационный центр, хореографический и концертный залы.

Заместитель председателя Горсовета Улан-Удэ Анатолий Белоусов подвел первые итоги работы монгольской делегации.

- Сегодня мы показали нашим гостям 60 школу – школу для особенных детей. Рассказали, как она работает, что это единственная такая школа по Сибири и Дальнему Востоку. Показали ледовую арену. Сейчас у них тоже строится ледовый дворец, делегаты узнали, как обслуживают наш комплекс, как работает тренерский состав с воспитанниками. Также посетили лицей, где учатся одаренные дети. Здесь наши гости увидели, как устроено образование в творческом плане. Часть депутатов поехала на комбинат по благоустройству, чтобы посмотреть, как мы справляемся с уборкой снега, как посыпаются дороги и пр, – рассказал Анатолий Белоусов.