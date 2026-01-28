Общество 28.01.2026 в 10:10

В Улан-Удэ врачи помогли девочке с миастенией

Это редкое аутоиммунное заболевание
Текст: Карина Перова
Фото: ДРКБ

В Улан-Удэ неврологи Детской республиканской клинической больницы успешно справились с лечением ребенка, страдающего редким аутоиммунным заболеванием – миастенией.

У девочки ухудшилось состояние в декабре прошлого года: в глазах «двоилось» и ей было трудно глотать пищу. Мама проконсультировалась с неврологом Еленой Мункуевой. Врач отметила: необходима срочная госпитализация в стационар.

В ходе обследования у юной пациентки выявили редкий диагноз – миастению. При этом недуге проявляется мышечная слабость и повышенная утомляемость. В таких случаях требуется специфический терапевтический подход.

Протокол лечения разработали под руководством заведующей отделением неврологии Марины Лапердиной и врача Елены Мункуевой. Бурятским медикам известны случаи успешной терапии у двух малышей с таким диагнозом.

«Комплексная диагностика включала процедуру электронейромиографии (ЭНМГ) и ряд анализов для выявления возможных сопутствующих состояний. Диагноз подтвердил федеральный медицинский центр», - отметили в ДРКБ,

Все прошло успешно. Мама девочки поблагодарила врачей и медицинских сестер за профессионализм и внимание.

