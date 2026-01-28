Общество 28.01.2026 в 10:16

Жительница Бурятии наткнулась на мошенников при оформлении ипотеки

Банк отказал ей за неоплату прошлогоднего микрозайма
Текст: Елена Кокорина
Жительница Бурятии наткнулась на мошенников при оформлении ипотеки

В январе 2026 года жительница Иволгинского района Бурятии, планируя оформить дальневосточную ипотеку, неожиданно получила отказ банка.
Решив проверить кредитную историю, женщина обнаружила, что летом прошлого года на её имя был оформлен микрозайм в микрофинансовой организации, о котором она ничего не знала.
Полицией было установлено, что ещё в августе 2025 года неизвестные получили доступ к её Госуслугам и оформили займ на 14 тысяч рублей.

- К моменту выявления задолженности, с учётом процентов и штрафов, долг вырос до 32 тысяч рублей. Потерпевшая пояснила, что никому не передавала документы, не переходила по подозрительным ссылкам и не оформляла займы.
В данное время по данному факту проводится расследование, - рассказали в полиции республики.

