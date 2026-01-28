Общество 28.01.2026 в 10:35

Улан-удэнские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной

Они заявили, что им запрещают носить кофты
A- A+
Текст: Карина Перова
Улан-удэнские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной
Фото: архив «Номер один»

Ученики школы № 8 города Улан-Удэ обратились к главе «Лиги безопасного интернета». Дети пожаловались Екатерине Мизулиной, что им запретили носить кофты, а в общеобразовательном учреждении, по их словам, холодно.

«Это просто невыносимо, когда в классах так холодно, но при этом нас ещё и ругают! А ведь все учителя сами ходят в кофточках! Как же это понимать?», - написали юные жители бурятской столицы.

Это и аналогичные сообщения от российских школьников и студентов Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале, где свыше миллиона подписчиков. Активистка пообещала со всем разобраться.

«Все письма по поводу проблем с отоплением в школах, колледжах, студенческих общежитиях направим в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», - ответила она.

Напомним, в конце октября 2025 года родители учащихся СОШ № 31 Улан-Удэ возмутились, что девочкам якобы запрещают ходить в брюках даже в холодную погоду.

Теги
Мизулина жалоба

Все новости

В школах Улан-Удэ отменили вторую смену
28.01.2026 в 11:27
Переход по ссылке обошелся студентке из Бурятии в 30 тысяч рублей
28.01.2026 в 10:45
Улан-удэнские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной
28.01.2026 в 10:35
Жительница Бурятии наткнулась на мошенников при оформлении ипотеки
28.01.2026 в 10:16
В Улан-Удэ врачи помогли девочке с миастенией
28.01.2026 в 10:10
В Улан‑Удэ перекрыли дорогу из-за аварии
28.01.2026 в 09:46
Улан-Удэ посетила делегация из Монголии
28.01.2026 в 09:40
В Бурятии депутаты избрали главу Еравнинского района
28.01.2026 в 09:34
В мэрии Улан-Удэ ищут главного «орговика»
28.01.2026 в 09:14
Операция «Антизаяц»
28.01.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В школах Улан-Удэ отменили вторую смену
На дистанционное обучение перевели младшие классы
28.01.2026 в 11:27
Переход по ссылке обошелся студентке из Бурятии в 30 тысяч рублей
Мошенники перехватили ее данные и оформили на нее кредиты
28.01.2026 в 10:45
Жительница Бурятии наткнулась на мошенников при оформлении ипотеки
Банк отказал ей за неоплату прошлогоднего микрозайма
28.01.2026 в 10:16
В Улан-Удэ врачи помогли девочке с миастенией
Это редкое аутоиммунное заболевание
28.01.2026 в 10:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru