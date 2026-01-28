Улан-удэнские школьники пожаловались Екатерине Мизулиной

Ученики школы № 8 города Улан-Удэ обратились к главе «Лиги безопасного интернета». Дети пожаловались Екатерине Мизулиной, что им запретили носить кофты, а в общеобразовательном учреждении, по их словам, холодно.

«Это просто невыносимо, когда в классах так холодно, но при этом нас ещё и ругают! А ведь все учителя сами ходят в кофточках! Как же это понимать?», - написали юные жители бурятской столицы.

Это и аналогичные сообщения от российских школьников и студентов Мизулина опубликовала в своем телеграм-канале, где свыше миллиона подписчиков. Активистка пообещала со всем разобраться.

«Все письма по поводу проблем с отоплением в школах, колледжах, студенческих общежитиях направим в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», - ответила она.

Напомним, в конце октября 2025 года родители учащихся СОШ № 31 Улан-Удэ возмутились, что девочкам якобы запрещают ходить в брюках даже в холодную погоду.