Переход по ссылке обошелся студентке из Бурятии в 30 тысяч рублей

Ещё один случай мошенничества зарегистрирован в Кабанском районе Бурятии. Студентка, находясь в одном из сообществ в мессенджере, перешла по ссылке для установки стороннего приложения и вскоре пожалела об этом.

- На её телефон начали поступать уведомления об одобрении микрозаймов, а на её имя оформлены кредиты сразу в нескольких микрофинансовых организациях.

Общий ущерб составил более 30 тысяч рублей. При проверке также установлено, что были взломан личный кабинет «Госуслуг».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, - сообщили в полиции республики.

В МВД также рассказали, что за минувшие сутки в Бурятии было зарегистрировано 15 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий. Общий материальный ущерб составил 380 260 рублей, из которых 292 480 рублей - по городу Улан-Удэ.

На уловки мошенников попались жители Джидинского, Иволгинского, Селенгинского и Тарбагатайского районов.

Наиболее уязвимой оказалась возрастная группа от 45 до 65 лет. Самому старшему потерпевшему - 68 лет.

