Общество 28.01.2026 в 11:37

В селе в Бурятии светофор не работает из-за водителей и воров

Аппарат периодически выходит из строя на мосту через Бичуру
Текст: Карина Перова
В селе в Бурятии светофор не работает из-за водителей и воров
Фото: администрация Бичурского района

В Бичурском районе Бурятии участились сбои работы светофора на мосту через реку Бичура. Опору то повреждают водители, то жители крадут кабель.

Глава района Марина Савельева вместе с заместителем по инфраструктуре Александром Паньковым провели рабочую встречу с представителями «Бурятрегионавтодора» и ОМВД. Власти предложили рассмотреть возможность замены светофора на трёхсекционный для повышения безопасности движения.

Также район нашел подрядчика, который доведет до ума сам мост. Контракт по завершению капитального ремонта заключили с ООО «Проект». Напомним, прежняя организация ООО «Красмост» не уложилась в срок.

Свидетелей порчи оборудования просят сообщать в ЕДДС района: +7 (301) 334-15-22.

 

светофор мост Бичура

© 2012 — 2026
