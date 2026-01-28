Общество 28.01.2026 в 11:37
В селе в Бурятии светофор не работает из-за водителей и воров
Аппарат периодически выходит из строя на мосту через Бичуру
Текст: Карина Перова
В Бичурском районе Бурятии участились сбои работы светофора на мосту через реку Бичура. Опору то повреждают водители, то жители крадут кабель.
Глава района Марина Савельева вместе с заместителем по инфраструктуре Александром Паньковым провели рабочую встречу с представителями «Бурятрегионавтодора» и ОМВД. Власти предложили рассмотреть возможность замены светофора на трёхсекционный для повышения безопасности движения.
Также район нашел подрядчика, который доведет до ума сам мост. Контракт по завершению капитального ремонта заключили с ООО «Проект». Напомним, прежняя организация ООО «Красмост» не уложилась в срок.
Свидетелей порчи оборудования просят сообщать в ЕДДС района: +7 (301) 334-15-22.