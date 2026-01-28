В Монголии формируется новая элита из выпускников мировых вузов

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на своём официальном сайте заявил, что программа "Президентский стипендиат – 2100" направлена на выявление и подготовку талантливых студентов из Монголии, предоставляя в 2026 года возможность учиться в ведущих университетах мира. Об этом сообщает информационный портал «Монцамэ».Уже более 1,052 стипендиата успешно обучаются в 21 стране, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Австрию, Чехию, Канаду, Польшу, Австралию, Россию, Китай, Японию, Республику Корею, Венгрию, Литву, Турцию, Индию, Вьетнам, Лаос, Кубу и Казахстан. Эти студенты проявляют высокий уровень мотивации, активно участвуют в академической и научной деятельности. Монголия подчеркивает, что получатели стипендий должны не только осваивать знания и навыки, но и глубоко изучать языки, культуры и передовые достижения стран пребывания. Такой опыт позволяет им стать мостами дипломатического сотрудничества и содействовать развитию страны. Эти льготники, бесплатную возможность учиться ведущих вузов мира, попали в списки элиты за свои таланты и знания.Как отмечается, речь идет о будущих национальных лидерах, получивших глобальное образование и познакомившиеся с наследием человечества, весьма важны для растущей экономики Монголии. Поскольку они привносят в страну инновационные идеи, новые технологии и расширяют международные связи. Это способствует развитию бизнеса, привлечению инвестиций и внедрению передовых практик, что в итоге стимулирует экономический рост и укрепляет страну.Фото: Номер один