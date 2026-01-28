В администрации Улан-Удэ высказались о «запрете кофт» в школе № 8

В комитете по образованию администрации Улан-Удэ прокомментировали «запрет кофт» в школе № 8. Напомним, ранее ученики пожаловались на холод и такое «табу» главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

В профильном комитете заявили, что пока факты о таком запрете не подтверждаются. По словам специалистов, в кабинетах школы поддерживается нормативная температура, контроль осуществляется ежедневно.

«Перед началом второй смены администрацией школы будет проведен дополнительный мониторинг температуры в учебных кабинетах. В связи с понижением температуры наружного воздуха администрация школы не предъявляет строгих требований к форме. С педагогическим коллективом проведена дополнительная разъяснительная беседа по данному вопросу», - говорится в сообщении.

Председатель комитета Анна Батурина выехала на место, чтобы проверить информацию о низком температурном режиме. К слову, это самая большая школа на Дальнем Востоке – здесь обучаются 2700 детей.

«Морозы не отпускают, но в целом, везде температура в пределах нормы, мониторинг проводим ежедневно по каждой школе и детскому саду. Поговорю с ребятами, школа очень большая, мнения могут быть разными», - сказала чиновница.