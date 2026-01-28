В Улан-Удэ временно изменили схемы трёх автобусных маршрутов

В Улан-Удэ временно изменят схемы автобусных маршрутов № 25, 44, 46А. Это связано с аварией при повреждении водопровода на улице Асеева.

- В связи с аварийными работами на сетях МУП «Водоканал» по улице Асеева, с 28.01.2026 по 29.01.2026 временно изменена схема движения трех городских маршрутов: №25, 44, 46А. В объезд аварийного участка автобусы будут следовать через улицу Жанаева, - сообщили в Комитете по транспорту.

Напомним, авария произошла 26 января утром на улице Асеева в Советском районе города. Работы ведутся без отключения воды и потребители продолжают получать услугу в полном объёме, подчеркнули в Водоканале.

Из-за ремонтных работ в связи с аварийной ситуацией, пришлось перекрыть участок дороги от перекрёстка улицы Асеева до перекрёстка улицы Воровского. Срок перекрытия с 9:30 28 января до 00:00 29.01.2026.

