Когда выпускники школ Бурятии будут сдавать «пробники» по ЕГЭ и ОГЭ

В Бурятии стартовала серия тренировочных мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. В ходе так называемых «пробников» отработают технические и организационные регламенты и подготовят как работников пунктов проведения экзаменов (ППЭ), так и самих выпускников.

Сегодня, 28 января, начали оттачивать навыки организаторы ЕГЭ и технические специалисты. В четырех ППЭ отрабатываются процедуры экзаменов по географии, информатике и английскому языку. Участие выпускников в эти дни не предусмотрено.

Как отметили в Минобрнауки республики, одиннадцатиклассники смогут проверить свою готовность в следующие даты:

4 марта – пробники по русскому языку, английскому языку (устно), информатике;

23 апреля – по химии;

25 апреля – по физике;

14 мая – по русскому языку, а также по предметам, которые сдаются в компьютерной форме: информатике и устной части иностранных языков.

А выпускники 9 классов в марте отработают процедуру сдачи ОГЭ по математике. Тренировка пройдет во всех пунктах проведения ГИА-9.

«Такие тренировки помогают выпускникам психологически адаптироваться к формату экзаменов, научиться правильно распределять время и ознакомиться с организацией экзамена», - отметили в профильном министерстве.