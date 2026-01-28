В Бурятии последние жители «вымершего» поселка ютились в аварийном доме

В Муйском районе Бурятии престарелые супруги оказались единственными жителями отдаленного поселка Баргалино. И им приходилось ютиться в непригодном для жилья доме.

В ситуации разбиралась районная прокуратура. Выяснилось, что органы местного самоуправления не принимали меры по переселению и обеспечению пенсионеров нормальным домом.

«В целях восстановления прав пенсионеров прокурор района внес представление главе муниципального образования, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, семье предоставлена благоустроенная квартира в поселке Таксимо», - отметили в прокуратуре республики.