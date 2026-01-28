Общество 28.01.2026 в 12:34

В Бурятии последние жители «вымершего» поселка ютились в аварийном доме

Вопрос решился после вмешательства прокуратуры
Текст: Карина Перова
В Бурятии последние жители «вымершего» поселка ютились в аварийном доме
Фото: архив «Номер один»

В Муйском районе Бурятии престарелые супруги оказались единственными жителями отдаленного поселка Баргалино. И им приходилось ютиться в непригодном для жилья доме.

В ситуации разбиралась районная прокуратура. Выяснилось, что органы местного самоуправления не принимали меры по переселению и обеспечению пенсионеров нормальным домом.

«В целях восстановления прав пенсионеров прокурор района внес представление главе муниципального образования, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены, семье предоставлена благоустроенная квартира в поселке Таксимо», - отметили в прокуратуре республики.

Теги
жилье прокуратура

В Бурятии последние жители «вымершего» поселка ютились в аварийном доме
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

